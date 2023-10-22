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شاهد..منشدان كويتيان بارزان يغنيان للقدس وموعد تحريرها!

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

دخلت الأناشيد والأغاني الوطنية الحماسية على خط الدعم المعنوي والتحشيد والتعبير عن التضامن العربي مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، حيث شارك منشدان كويتيان بأداء أنشودة "عن قريب"، وهي من كلمات الشاعر أحمد عبد المنعم.

العالم- فلسطين

عبرت الشعوب العربية عن دعمها للفلسطينيين ومساندتهم في محنتهم الحالية بوسائل مختلفة، كان من بينها الغناء والأناشيد، التي كانت حاضرة دائماً في القضايا المصيرية العربية، لا سيما القضية الفلسطينية.

أحدث ما أُنتج في هذا الشأن أنشودة بصوت الكويتي القارئ والمنشد أحمد بن عبد العزيز النفيس، ومواطنه المنشد خالد الحقان.

ويتميز النفيس والحقان بنشر الأناشيد على قنوات اليوتيوب، ولهما شهرة واسعة لما يمتلكان من إمكانيات صوتية واخيار المواضيع الهادفة التي يقدمانها.

وشارك المنشدان الكويتيان بأداء أنشودة "عن قريب"، وهي من كلمات الشاعر أحمد عبد المنعم.

تركز الأنشودة على القدس المحتلة وموعد تحريرها، والشوق الذي ينتاب المسلمين لزيارتها والصلاة فيها.

ويشبه الشاعر يوم تحرير القدس بيوم بدر، المعركة الخالدة العظيمة التي انتصر فيها المسلمون على الكافرين رغم قلة عددهم.

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شاهد..منشدان كويتيان بارزان يغنيان للقدس وموعد تحريرها!

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