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فنان شهير ينسحب من موسم الرياض.. "هحس إني زي اللي بيقتلوا أهالي فلسطين"

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن الفنان المصري الشهير محمد سلام انسحابه من عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض احتجاجا على الأحداث الجارية في غزة.

العالم - مصر

وأضاف سلام في فيديو بثه، على حسابه الشخصى بموقع فيسبوك، أنه كان لديه أمل أن يتم تأجيل أو إلغاء موسم الرياض، أو أن تهدء الأوضاع في قطاع غزة، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، متسائلا: "إزاى هروح أعرض والناس بيحصل فيها كدة في فلسطين؟.. ولو عملت كدة هكون خذلتهم".

وأوضح أنه لا يقصد من عدم المشاركة سوى دعم الشعب الفلسطيني وليس أي شيء آخر، مضيفا أنه يعلم جيدا أن الفن رسالة، ولكن الأحداث الحالية ليست مناسبة لمشاركته في تقديم أعمال كوميدية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمواطنين على دعم محمد سلام، حيث جاء أبرزهم الكاتب عبد الرحيم كمال والفنان صبرى فواز والفنان أمير صلاح الدين.

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