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فيديو صادم..داعية سعودي شهير يحرم المظاهرات الداعمة لغزة!

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

انتشر مقطع فيديو صادم، للداعية السعودي الشيخ سليمان الرحيلي، طالب فيه بعدم الخروج في مظاهرات لدعم غزة، حتى لا يختلط الرجال مع النساء.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال الرحيلي في مقطع الفيديو: "أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء لإخواننا في فلسطين، فلا خير ولا نفع في مظاهرات في بلاد المسلمين يختلط فيها الحابل والنابل".

وأضاف: "هذه المظاهرات يقع فيها ما لا يرضى الله عز وجل من اجتماع الرجال والنساء، ومن الكلام الذي لا يجوز من سب المسلمين لبعضهم، ومن تخوين المسلمين لحكامهم وغير ذلك مما لا يجوز".

جاءت هذه الدعوة الصادمة من سليمان الرحيلي، بعدما شهدت الكثير من البلدان العربية والإسلامية مظاهرات داعمة للفلسطينيين وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة.

وكان لافتا أن السعودية التي ينحدر منها سليمان الرحيلي، واحدة من الدول القليلة جدا (مثل الإمارات)، التي غابت فيها المظاهرات الداعمة للفلسطينيين جراء الحرب التي يشنها حاليا جيش الاحتلال على قطاع غزة.

غضب من تصريحات الرحيلي

دعوة سليمان الرحيلي أثارت غضبا عارما على منصات التواصل الاجتماعي، وجرى ربطها بموقف بلاده التي تمضي أو تقترب من التطبيع مع إسرائيل.

وكتب المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز: "الشيخ السعودي سليمان الرحيلي إمام مسجد قباء (يقول إن) المظاهرات لا تجوز بسبب ما يقع فيها من اختلاط بين الرجال والنساء، وبسبب سب المتظاهرين للحكام".

وقال الناشط يحيى غنيم: "سليمان الرحيلي (الجامي السلفي) يحرم المظاهرات لنصرة غزة لأنها يحدث فيها الاختلاط، بينما لا يحرم حفلات الترفيه التى يحدث فيها الاختلاط والفجور والتعرى وشرب الخمور.. لا تتعجب فهذا دين الولى السفيه وليس دين الولى الحميد".

وغرد الناشط تركي الشلهوب: "هذا الجامي المدعو سليمان الرحيلي يحرّم التظاهر نصرةً لفلسطين؛ بسبب الاختلاط الذي قد يحصل في المظاهرات.. ولكنه يصمت على الاختلاط والتحرش والتعري والتعاطي الذي يحدث في حفلات موسم الرياض وغيرها من الحفلات التي تُقام في أرض الحرمين".

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