شاهد.. اسرائيلي يعترف بأنهم قتلوا عائلة مراسل الجزيرة عمداً

العالم - فلسطين

مجازر ارتكب الاحتلال الاسرائيلي متعمداً المئات منها بحق المدنيين على مدى الايام الماضية وسط تشجيع غربي، ليقع الالاف ما بين شهيد وجريح جلهم من الاطفال والنساء.

جرائم حرب تتسارع وتيرتها ما ان يسدل الليل ستاره، تعرف من تستهدف بالضبط كما كشف محلل اسرائيلي.

وقال محلل القناة الثالثة عشر الاسرائيلية تسفي يحزقيلي:"نعرف حجم الدمار، عادة نعرف الهدف، فعلی سبيل المثال، اليوم کان الهدف، عائلة مراسل قناة الجزيرة".

الاحتلال يتعمد استهداف المسعفين والصحفيين، حتى في جنوب وادي غزة، الذي زعم الاحتلال انه سيكون آمنا للفلسطينيين.

وقال مراسل قناة الجزيرة، وائل الدحدوح:"هؤلاء قتلة الاطفال لاأکثر ولا أقل، اطفال ونساء آمنين جالسين في بيت ايواء، کان الاحتلال قد قال ان مکانه آمن".

تصاعد وتيرة الجرائم الاسرائيلية، يأتي في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة المتهالكة بسبب نفاد الوقود والامدادات الطبية وانقطاع الكهرباء، ما جعل ما تبقى من الاطباء احياء عاجزين عن انقاذ حتى اقربائهم من الموت المحقق.

الا ان احزمة النار التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، وحرب التجويع لم تستطع ان تكسر صمود الفلسطينيين او تفقدعم ايمانهم بقضيتهم.