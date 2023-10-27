الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. اسرائيلي يعترف بأنهم قتلوا عائلة مراسل الجزيرة عمداً

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

بدون رحمة او هوادة تستمر حرب الابادة الجماعية الاسرائيلية في غزة. كل شبر في القطاع من شماله الى جنوبه أصبح هدفا للانتقام الاسرائيلي الاعمى من فشله الذريع.

العالم - فلسطين

مجازر ارتكب الاحتلال الاسرائيلي متعمداً المئات منها بحق المدنيين على مدى الايام الماضية وسط تشجيع غربي، ليقع الالاف ما بين شهيد وجريح جلهم من الاطفال والنساء.

جرائم حرب تتسارع وتيرتها ما ان يسدل الليل ستاره، تعرف من تستهدف بالضبط كما كشف محلل اسرائيلي.

وقال محلل القناة الثالثة عشر الاسرائيلية تسفي يحزقيلي:"نعرف حجم الدمار، عادة نعرف الهدف، فعلی سبيل المثال، اليوم کان الهدف، عائلة مراسل قناة الجزيرة".

الاحتلال يتعمد استهداف المسعفين والصحفيين، حتى في جنوب وادي غزة، الذي زعم الاحتلال انه سيكون آمنا للفلسطينيين.

وقال مراسل قناة الجزيرة، وائل الدحدوح:"هؤلاء قتلة الاطفال لاأکثر ولا أقل، اطفال ونساء آمنين جالسين في بيت ايواء، کان الاحتلال قد قال ان مکانه آمن".

تصاعد وتيرة الجرائم الاسرائيلية، يأتي في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة المتهالكة بسبب نفاد الوقود والامدادات الطبية وانقطاع الكهرباء، ما جعل ما تبقى من الاطباء احياء عاجزين عن انقاذ حتى اقربائهم من الموت المحقق.

الا ان احزمة النار التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، وحرب التجويع لم تستطع ان تكسر صمود الفلسطينيين او تفقدعم ايمانهم بقضيتهم.

روابط ذات صلة

هكذا يعلق وائل الدحدوح على استشهاد 12 من أفراد أسرته!

خاص بالعالم: مشاهد من وداع عائلة الصحفي وائل الدحدوح

هذا ما طلبته الخارجية الامريكية سرا من قطر بشأن قناة الجزيرة

بالفيديو..استشهاد عائلة وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في قطاع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حضور واسع للمقاومة العراقية على الحدود العراقية-الأردنية

شاهد بالفيديو.. مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة

شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال

شاهد بالفيديو.. مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟

شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة

المناورات الايرانية.. تجهيز مروحيات الجيش بصواريخ بعيدة المدى