شاهد..هذا ما تقوله لغة جسد 'نتنياهو' ووزير حربه 'غالانت'

العالم- فلسطين المحتلة

وأظهر المقطع المصور نتنياهو وهو يتحدث فيما ترتجف يده وتبدو عليها رعشة تظهر جراء التوتر البالغ والإجهاد، جراء القرارات الجنونية التي يتخذها والتي أدت لانهيار هيبة الجيش الإسرائيلي وداعميه.

وحسب الشرح النصي للفيديو كانت ملامح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، تعكس الانزعاج والغضب فيما بدا على رئيس الأركان هرتسي هاليفي الانغلاق والضغط النفسي.

وعلقت الإعلامية اللبنانية غادة عويس على الفيديو عبر حسابها ضمن منصة إكس قائلة: "لما تفقد إنسانيتك وتكون مجرم حرب هكذا تبدو ملامحك يا نازي يا فاشل".

خلافات داخل كيان الاحتلال

وكانت وسائل إعلام إسرائيلي قد تحدثت عن توتر كبير بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت. وأكدت على وجود خلافات كبيرة داخل القيادة الإسرائيلية وأنهم لا يجتمعان معاً إلا في الكابينت الموسع.

وذكر المحلل السياسي "يواف شتيرن"، أن نتنياهو دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق للقائه، في إشارة إلى توتر العلاقات مع غالانت.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية مثل صحيفة "يديعوت أحرنوت"، تتركز الخلافات في الآراء والاستراتيجيات وعمليات صنع القرار بين نتنياهو وكبار الشخصيات العسكرية.

وأشار تقرير نشرته الصحيفة إلى أن 3 وزراء على الأقل في حكومة الطوارئ الإسرائيلية يفكرون في الاستقالة لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية الفشل الأمني.

وذكر التقرير أن 75% من الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني في حماية بلدات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن هناك خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش بشأن التقييمات والخطط والقرارات.