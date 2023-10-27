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اسطنبول.. مظاهرات ضد انحياز الغرب لجرائم 'اسرائيل'

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة اسطنبول في ترکيا، تظاهرات غاضبة ضد المواقف المنحازة الغربية لجرائم الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في اسطنبول ان المتظاهرين الأتراک، وقفوا وقفة غضب في ميدان تقسيم في مدينة اسطنبول بالقرب من السفارة الالمانية، نددوا فيها بالمواقف الغربية المنحازة لجرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأکد مراسل قناة العالم ان اختيار مکان التظاهرة کان من أجل ارسال رسائل للعواصم الاوروبية والضغط عليها من أجل تعديل مواقفها ازاء الشعب الفلسطيني.

وذکر المتظاهرون العواصم الغربية بشعاراتها الزائفة حول حقوق الانسان مطالبين مؤکدين ان مواقف العواصم الغربية منحازة دائماً للاحتلال الاسرائيلي لکن ليس بهذه الوقاحة التي يشاهدها العالم حالياً.

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