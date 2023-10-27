شاهد..مغنية أمريكية تبدأ قراءة القرآن لانبهارها بإيمان أهالي غزة

العالم- فلسطين

ونشرت كيلاني على حسابها الرسمي على تطبيق تيك توك أنها بدأت المشاركة في نادي كتاب يهدف إلى قراءة القرآن.

وأوضحت كيلاني أنها قامت بالفعل بشراء المصحف على الرغم من كونها تتبع الديانة السانتيرية، وهي ديانة تنتشر بشكل كبير في كوبا.

وأضافت كيلاني أنها بدأت في قراءة القرآن بسبب حالة الانبهار بإيمان المسلمين، ونشرت صورة لشاب فلسطيني يدعو للضحايا من داخل المستشفى وعلقت عليه: "جميل".

وتابعت كيلاني بأن ما يفعله أهالي غزة يعبر عن المعنى الحقيقي للإيمان قائلة:"مشاهدة إيمان المسلمين، الذي لا يتزعزع في ظل هذا الألم، أمر حلو ومر، وفي مثابة تذكرة جميلة للمعنى الحقيقي للإيمان والارتباط بالرب. مشاهدة الناس يخلصون وهم في قمة الرعب أمر ملهم جدًا. أرسل لكم حبي وأحضاني".

كيلاني هي من أشد الفنانين العالميين دعمًا للقضية الفلسطينية، لدرجة مشاركتها في مظاهرات تطالب بتحرير فلسطين، وانتقادها لزملائها من الفنانين الذين لم يتضامنون مع فلسطين، وقد قالت في منشور على انستجرام: "ماذا بكم بحق الجحيم؟ إذا كنتم صامتين بسبب المال، فهذا قدر جنوني من الامتياز غير المحدد، وهذا أمر مقزز.. لستم أصدقائي إذا لم تتضامنون مع فلسطين".

وأثارت تصريحات كيلاني ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المستخدمين بموقفها وتعبيرها عن تقديرها لإيمان المسلمين.

كيلاني في مظاهرات بنيويورك لدعم فلسطين

ويعتبر الكثير من متابعي كيلاني أنها جريئة لأن الكثير من الفنانين الذين تعاونوا معها قد التزموا بالصمت، ومنعم من تضامن مع إسرائيل مثل جستن بيبر، الذي نشر صورة لغزة وعليها عبارة "أدعو لإسرائيل".

ثم نشرت كيلاني عبر انستجرام مقطعًا مؤثرًا لشاب فلسطيني يدعو للضحايا من داخل المستشفى، وكتبت "جميل"، ثم تبعه صورة للمطربة وهي تمسك بقرآن "بترجمة عصرية من أحمد علي".

الجدير بالذكر أن كيلاني ذات شعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وتعاونت مع عدد كبير من نجوم عالميين مثل إيمينيم، تشارلي بوث، زين مالك، كاردي بي، وتملك 15 مليون متبع على انستجرام، ومن أشهر أغانيها Good Life وDone For Me وGangsta وToxic، ما يعني أنها قادرة على توصيل رسالتها ونشر أصوات أهالي فلسطين، وحتى ومع محاولة انستجرام لإسكاتها.