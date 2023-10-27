شاهد.. 'اسرائيل' تحول الضفة الغربية الی دکان قصاصيب

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في نابلس ان ما يسمی بوزير الامن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير أشرف علی توزيع اسلحة بين قطعان المستوطنين، ما ادی الی تشكيل ميليشيات قتل، تقتل المواطنين الفلسطينيين العزل بذريعة الدفاع عن النفس.

وأكدت مراسلة العالم ان تسليح قطعان المستوطنين في الضفة الغربية تحت ذريعة الدفاع عن النفس، يأتي مقابل اعتبار حيازة أي سلاح لدی المواطنين الفلسطينيين، ارهاباً وقتل صاحب السلاح لاعتباره ارهابي.

وأوضحت مراسلة العالم في نابلس ان الاحتلال الاسرائيلي يستهدف أي فلسطيني مشكوك بحيازة السلاح بالطائرات والقصف وهذا ماجعل الفلسطينيين عزل امام أي اعتداء من قبل ميليشيات المستوطنين.

وبينت مراسلة العالم ان المواطنين الفلسطينين أصبحوا لايملكون سوی الأيدي والحجارة للدفاع عن النفس مقابل مستوطنين مدججين بالسلاح ومدعومين من قبل جيش الاحتلال.