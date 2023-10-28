رغم تلقيها التهديدات بالقتل..'بيلا حديد': لا أستطيع الصمت أكثر!

العالم- فلسطين

ونشرت بيلا حديد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام رسالة قالت فيها: "سامحوني على صمتي. لم أجد بعد الكلمات المثالية لهذين الأسبوعين الماضيين، المعقدين والمروعين، واللذين حولا انتباه العالم مرة أخرى إلى الوضع الذي أودى بحياة الأبرياء، وتأثرت به العائلات منذ عقود. لدي الكثير لأقوله، لكن اليوم سأختصره".

وأضافت: "لقد تلقيت مئات التهديدات بالقتل يوميًا، وتم تسريب رقم هاتفي، وعائلتي تشعر بأنها في خطر. ولكن لا أستطيع أن أسكت بعد الآن. الخوف ليس خيارا. أهل وأطفال فلسطين وخاصة في غزة، لا يستطيعون تحمل صمتنا. نحن لسنا شجعانا، بل هم كذلك".

وتابعت: "قلبي ينزف من الألم بسبب الصدمة التي أراها تتكشف، وكذلك صدمة الأجيال من أبناء دمي الفلسطيني بعد رؤية آثار الغارات الجوية على غزة، أشعر بالحزن مع جميع الأمهات اللاتي فقدن أطفالهن، والأطفال الذين يبكون وحدهم، كل الآباء والإخوة والأخوات والأعمام المفقودين، العمات والأصدقاء الذين لن يسيروا على هذه الأرض مرة أخرى".

وشددت بيلا حديد على أهمية فهم الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون بقولها: "من المهم أن نفهم صعوبة أن تكون فلسطينيًا، في عالم ينظر إلينا كما لو كنا لا شيء أكثر من إرهابيين يقاومون السلام. إن هذا ضار ومخز وغير صحيح على الإطلاق".