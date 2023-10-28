السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٤:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

في أشد انتقاد روسي للكيان الاسرائيلي..

لافروف: موسكو ترفض وبشكل قاطع انتهاك 'اسرائيل' للقانون الإنساني

لافروف: موسكو ترفض وبشكل قاطع انتهاك 'اسرائيل' للقانون الإنساني
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العداون الإسرائيلي على قطاع غزة يتعارض مع القانون الدولي، وقد يتسبب بكارثة يمكن أن تستمر لعقود.

العالم- فلسطين

وفي أشد انتقاد روسي لكيان الاحتلال الاسرائيلي، قال لافروف في تصريحات لوكالة "بيلتا" البيلاروسية إن موسكو ترفض وبشكل قاطع انتهاك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف مدنية، ومنهم الأسرى المحتجزون.

واضاف لافروف أن من المستحيل القضاء على حماس دون تدمير غزة، مشددا على ضرورة وقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة

وحذر لافروف: "أنه من المستحيل القضاء على حماس دون تدمير غزة وسكانه المدنيين، مشددا على ضرورة وقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزه الذي دخل اسبوعه الرابع بقصف عنيف غير مسبوق عبر الجو والبحر طال أغلب مناطق القطاع.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي، ومخيم البريج. وتسبب القصف العنيف بانقطاع الاتصالات، ما أدى الى تعذر اتصال ذوي المصابين بخدمة الإسعاف والطوارئ، في ظل سقوط عشرات الشهداء والجرحى بسبب استمرار القصف العنيف. وأعربت منظمتا 'أطباء بلا حدود' واليونيسف عن قلقهما إزاء الوضع في غزة.

روابط ذات صلة

بالفيديو: صانع المحتوى 'أحمد حجازي' يكشف حال غزة بعد قطع الانترنت

رغم تلقيها التهديدات بالقتل..'بيلا حديد': لا أستطيع الصمت أكثر!

الفنان 'محمد عساف' يبدي رأيه حول المنتصر في حرب غزة

كاظم الساهر يعلن تضامنه مع أهالي غزة بهذا الاجراء المؤثر..

'إسرائيل' تحذر المستوطنين من مكالمات الـ 'واتساب' لهذا السبب..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لحظة بالحظة.. غزة .. استمرار المجازر والمقاومة ترد وحماس تعلن شروط تبادل الاسرى+فيديو وصور

بالفيديو.. مراسلة العالم اهالي جنين ينصبون الخيام ولن يرحلوا الا بشرط واحد

أبو عبيدة يعلن شرط حماس لتبادل الأسرى!

'حماس' ترد على اتهامات الاحتلال لها بإختباء قياداتها بمجمع طبي

طهران : هجمات الصهاينة على غزة استهداف مستمر للانسانية والقانون الدولي

صحيفة عبرية تكشف .. سلاح 'القسام' الذي يمكنه الفتك بجنود الاحتلال بالعملية البرية!