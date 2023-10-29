قطع الانترنت عن غزة يخفي مجازر ارتكبتها 'اسرائيل'

العالم - فلسطين

هذه القنابل وفق المعلومات الشحيحة الواردة من غزة رفعت أعداد شهداء القطاع الى ما يزيد عن 7700 شهيد، تقول وزارة الصحة الفلسطينية أن 50 بالمئة من الشهداء هم من الأطفال والبالغ عددهم 3595 طفلاً شهيداً، وزارة الصحة رصدت ارتكاب الاحتلال مجازر ابادة وحشية بحق عائلات فلسطينية وأن 825 عائلة في غزة تعرضت للإبادة بالكامل بسبب مجازر الاحتلال الوحشية وحرب الابادة المتواصلة في القطاع.

فيما شهدت الساعات الأخيرة وفق ما أكدته وزارة الصحة ارتكاب الاحتلال عشرات المجازر هي الأعنف منذ بدء الحرب على غزة تم رصد 53 مجزرة في قصف عنيف لم يتوقف.

هذه المجازر هي التي تم توثيقها في وقت يخشى من أن تكون قريناتها من مجازر قد ارتكبت في القطاع دون تمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها وهو ما يعني أن أعداد الشهداء ومحتاجي المساعدة والانتشال من بين أنقاض البيوت التي دمرها الاحتلال لم تصلهم مساعدة طبية أو دفاع مدني.

ولا يضاح الصورة أكثر ففي ظل عدم توفر خطوط اتصال في غزة كيف تتحرك سيارات الإسعاف في القطاع؟ تعتمد الطواقم الطبية على الشهادات الحية الواردة من أحد المصابين القادمين الى المشفى لمعرفة مكان القصف ومعلومات حول أعداد المتواجدين في المكان المستهدف وحالتهم وتتحرك بناء على هذه الشهادات وهو ما يعني تأخر فرق الإسعاف في الوصول لمكان الاستهدافات مما يرفع أعداد الشهداء من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هناك مجازر ترتكب دون تمكن فرق الإسعاف من الحصول على معلومات حولها وهو ما يجعل هذه الإحصاءات التي تناولناها لا تعكس بالضرورة العدد الحقيقي للشهداء والجرحى جراء مجازر الاحتلال وهذا التعتيم الكامل على غزة.

في المشهد أيضاً بسالة منقطعة النظير يقودها رجال المقاومة الفلسطينية في التصدي لمحاولات الاحتلال البري الدخول عبر الحدود الشرقية والشمالية لغزة، فأجبروا آليات العدو علی التراجع وفع اعترافات قادة الاحتلال العاجز عن كسر شوكة المقاومة.