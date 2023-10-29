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'نفاق الغرب'..حقوق الإنسان في غزة ينتهكها الداعون لإحقاقه! + فيديو

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

نشر ناشط فلسطيني يدعى سالم ربيح، مقطع فيديو، على صفحة منصة التواصل الإجتماعي "ايكس"، كاتبا، "هذه هي حقوق الإنسان الأمريكية والأوروبية" عندما يتعلق الأمر بغزة"!!!

العالم - فلسطين المحتلة

شهد العالم في هذه الأيام أي منذ إندلاع العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة الأبية وشعبها المظلوم،الكثير من ردود الأفعال وإعلان المواقف السياسية الغربية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي كانت وتكون معظمها متناقضة لمعايير حقوق الإنسان ومبررة للعدوان الغاشم الصهيوني ومشجعة لارتكاب مزيد من الانتهاكات والمجازر بحق المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء فلسطينيين.

حيث اتسمت المواقف الحكومية المعلنة للدول الغربية وكذلك معالجة منظمات حقوقية كبرى مثل هيومان رايتس ووتش بقدر كبير من المغالطة والقفز على الحقائق وإغفال المقدمات والسياقات الأساسية التي قادت إلى الوضع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة منذ الإحتلال الصهيوني حتى الآن.

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'نفاق الغرب'..حقوق الإنسان في غزة ينتهكها الداعون لإحقاقه! + فيديو

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