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عائلات الاسرى تطالب نتنياهو تنفيذ صفقة 'الجميع مقابل الجميع'

عائلات الاسرى تطالب نتنياهو تنفيذ صفقة 'الجميع مقابل الجميع'
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال ممثلون عن ذوي الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إنهم طلبوا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إعادة ذويهم قبل أي عملية برية، مؤكدين أن قبولهم بصفقة تبادل تقوم على مبدأ "الجميع مقابل الجميع".

العالم - الاحتلال

وأضافوا في مؤتمر صحفي من أمام متحف تل أبيب مساء السبت أنهم طلبوا من نتنياهو وضع مصير هؤلاء في الاعتبار عند التخطيط لأي عمل، وأنهم أبلغوه بأن صفقة تبادل الأسرى ستحظى بتأييد كبير، وحمّلوا الحكومة وحدها مسؤولية سلامة ذويهم.

وأكد ممثلو ذوي الأسرى الإسرائيليين في بيان ألقته نيابة عنهم والدة أحد الأسرى أنهم طلبوا من حكومة نتنياهو عدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤثر على ذويهم الموجودين لدى المقاومة في غزة، وأن يكون مصير هؤلاء أولوية عند اتخاذ أي قرار.

كما أكدوا أنهم طالبوا نتنياهو بوضع صفقة محتملة لتبادل الأسرى من الجانبين في الحسبان، وأبلغوه بأنها ستحظى بتأييد وطني واسع، وأنهم يأملون أن تتم قريبا.

وهتف المشاركون في المؤتمر قائلين "أعيدوهم جميعا الآن".

كما قال والد أسير يدعى عومير إنهم اجتمعوا مع الحكومة لنحو ساعتين وتحدثوا عن كل مخاوفهم ومشاعرهم وقلقهم، وإنهم أكدوا قبولهم بصفقة "الجميع مقابل الجميع".

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