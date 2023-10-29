استئناف مفاوضات السلام السودانية اليوم في جدة

العالم - السودان

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: "يعلن الميسرون السعودية، وأمريكا والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" مع الاتحاد الإفريقي، بدء المحادثات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وأفادت الوزارة في بيانها بأنه وباتفاق بين الطرفين السوداني، سيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات لترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي سوف تسترشد بها المحادثات.

وأضافت "أن المحادثات تتركز على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.

وقالت الخارجية السعودية إن المملكة "تؤكد حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني".

وتابعت أنها تأمل التوصل إلى "اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".

هذا وفي السادس من مايو، وبعد 3 أسابيع من اندلاع النزاع في السودان، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن ممثلين للجيش السوداني وقوات الدعم السريع اجتمعوا لأول مرة منذ بدء القتال في مدينة جدة الساحلية في محاولة قالت الرياض إنها تهدف للتوصل إلى وقف فعال لإطلاق النار.

وأتت المبادرة السعودية بعد جهود سابقة للرياض وواشنطن في دعوة الطرفين إلى وقف قصير لإطلاق النار، لإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، واستعادة الخدمات الأساسية، سرعان ما خرقه طرفا النزاع.

وبعد مباحثات استمرت لأيام وقع طرفا النزاع في 11 مايو على "إعلان إنساني" تعهدا فيه باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، لكنهما لم يتفقا على وقف إطلاق النار في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أميركيون بـ"الصعبة".

للإشارة،منذ 15 أبريل 2023 أدى النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى سقوط آلاف القتلى، ونزوح أكثر من 5.6 ملايين شخص داخل البلاد.