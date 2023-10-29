فيديو عن "حلم طفل" بات معلقا إلى الأبد في غزة !

العالم - فلسطين

كان عمره 12 سنة،و إسمه "عوني الدوس"،طفل فلسطيني من غزة، شاركنا إحدى أمنياته بالبهجة والسرور، وهي وصول قناته على يوتيوب لـ100 ألف مشترك، وقال: هدفي أن تصل القناة لـ100 ألف مشترك، وحتى 10 مليون بمحبتكم ودعمكم".

وكتب في التعليق على المقطع "فيديو تعريفي عني: عوني الدوس وشكراً على الألف مشترك".

وتحققت أمنية الطفل بعد استشهاده برفقة جميع أفراد عائلته : والده ووالدته وإخوته الأربعة، في قصف إسرائيلي لمنزله قبل أيام قليلة.

ووصلت قناة الطفل الشهيد "عوني الدوس" بعد الى 259 ألف مشترك على يوتيوب. لكن سيظل حلمه بالعمل بأكبر الشركات، كما صرح ابن عمه، حلما معلقا إلى الأبد.

وأخيرا، لحق الطفل "عوني الدوس" بباقي أطفال غزة الذين استشهدوا خلال الحرب المريرة التي تشهدها فلسطين، وترك غصة وحزنا كبيرا في قلوب أحبائه ومتابعيه عبر قناته على يوتيوب، كما أثار خبر وفاته غضب وحزن رواد مواقع التواصل الذين لم يعرفوه إلا بعد وفاته.