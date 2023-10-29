الإعلاميون الفلسطينيون يروون قصصهم المؤلمة وإرادتهم الصلبة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وتحدثت مراسلتنا إسراء البحيصي مع عدد من المراسلين المرابطين في مستشفى شهداء الأقصى بغزة مستكشفة قصصهم ومعاناتهم وكذلك صمودهم و مرابطتهم في رسالتهم الإعلامية.

وأوضح عبد الله مقداد مراسل قناة "العربي" لمراسلتنا بالقول: نحن منقطعين عن العالم.. أنا منذ 21 ويوما لم أرى أسرتي إلا مرة واحدة.. بيتي قصف وتشتت الأسرة، هم بعيدين عني، أنا لحد الآن لا أستطيع الوصول إليهم بحكم الطريق وحكم التحرك الأمني، كنت أحاول التواصل معهم بالتلفون.. ولكن اليوم حتى التلفون قد قطع، وبالتالي أنا لست قادرا على التواصل معهم."

من جانبها قالت مراسلة "العربية" خولة الخالدي وهي صحفية من غزة دمر بيتها وهي مشردة عن عائلتها: هو الصمود وهي الإرادة الفلسطينية التي تعودنا عليها، وكانت جزءاً من شخصيتنا كفلسطينيين، هذا الشيء يولد معنا، نحن نختلف عن كل العالم بهذه الإرادة، ونحن مؤمنين تماما أننا أصحاب حق وأصحاب رسالة، وهذا الشيء لم يمنعنا، كل التضييقات التي نعاني منها والمشاعر التي نشعر بها -وهي مشاعر مختلطة- لا تمنعنا من أن نقدم هذه الرسالة وأن نجازف بأنفسنا، نحن لسنا بأقل من الأشخاص الذين راحوا بهذه الحرب وغيرها، ومن الذين عانوا، نحن جزء من هذا المجتمع، مستمرين، وسوف لن نتوقف."

أكرم دلول ونور طوطح.. كلاهما نزح مع عائلتة إلى مستشفى شهداء الأقصى.. وهما مع ذلك يواصلان رسالتها من داخل المكان لأن بيوتهم دمرت ولا يجدون مأوى لعائلتهم.. فأتوا بهم إلى المستشفى، حيث يعملون.

ومن بين القصص المريرة جدا التي تحدث مع الصحفيين هو أن يكون صحفي قد دمر بيته ولا يعرف أين يذهب بأبنائه.. فينزح معه إلى مكان عمله.. ويضطر إلى أن ينصب لهم خيمة بعد أن كانوا في بيت واسع يعيشون فيه بسلام.

وهذا ما حدث مع أكرم دلول مراسل قناة "الميادين" الذي يواصل عمله بينما يطمئن على أطفاله في كل وقت.

ويقول أكرم دلول لمراسلتنا إسراء البحيصي: نحن كجزء من هذا الشعب.. إن إسرائيل فقدت صوابها، ما نعيشه تعيشينه أنت يا أسراء وكل الصحفيين.. خاصة في ظل الاستهدف الإسرائيلي الواضح.. نحن نتحدث عن عشرات الشهداء من الحركة الصحفية، وقتل عائلات لصحافيين، تحول إسرائيل أن تغطي على جرائمها وتسعى لقتل كل من يحاول أن ينقل جرائمها.

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