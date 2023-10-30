طائرات إسرائيلية تشن عدوانا على ريف درعا بسوريا

العالم - سوريا

وقالت الدفاع السورية في البيان: "في حوالي الساعة 01:35 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وأكدت الدفاع في بيانها، أن الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف موقعي الجيش اقتصرت على الماديات فقط.

وأضاف المصدر، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من فوق أجواء أراضي الجولان السوري المحتل، واستهدفت بعض المواقع بريف درعا الغربي.

ونقلت قناة الميادين عن مصادرها بأن عمليات القصف استهدفت 7 برادات بـ9 غارات جوية في العمق السوري عند حدود القائم - البوكمال ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية