وثيقة سلمت لنتنياهو قبل 7 سنوات تنبّأت بـ'طوفان الأقصى'

العالم- فلسطين المحتلة

وصدرت الوثيقة وفقا لموقع 'روسيا اليوم' من وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان، وتضمنت 11 صفحة تتضمن بالتفصيل نوايا حماس، بما في ذلك دخول قواتها إلى "إسرائيل" والمستوطنات واحتجاز اسرى.

وبحسب الوثيقة، فإن "الهدف الرئيسي لحركة حماس هو تحرير جميع الأراضي الفلسطينية بحلول عام 2022" .

وتناولت الوثيقة تقييما للوضع في قطاع غزة، وموقف وزير الحرب الاسرائيلي آنذاك، وتضمنت الأهداف المرجوة من العملية، ومنها ضمان أن المواجهة القادمة بين "إسرائيل" وحماس ستكون الأخيرة.

وأشارت الوثيقة إلى أن "تأجيل قرار تنفيذ ضربة استباقية على غزة بعد يوليو 2017، سيكون خطأ فادحا له عواقب بعيدة المدى".

وأفاد الموقع أن ليبرمان كان قلقا من تعزيز حركة حماس، لكن لم يأخذ أي من الأطراف التي عرض عليه التحذير، بما في ذلك نتنياهو ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، هذا السيناريو بالجدية التي يستحقها.