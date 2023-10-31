25 يوما على محرقة غزة .. شهداء جدد بقصف منازل وتجمعات

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن قوات الاحتلال الصهيوني شنت بعد منتصف الليل المزيد من الغارات مع استمرر القصف المدفعي العنيف على الأطراف الشرقية للقطاع.

وذكرت مصادر طبية أن 3 أطفال استشهدوا وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلا في رفح.

وقالت قناة الأقصى: إن 6 شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة الزوايدة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات محيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية في شارع النديم بحي الزيتون في غزة.

ونفذت قصفا مدفعيا محيط مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس.

أهم أحداث الليلة الماضية

** اشتباكات عنيفة جدا وانفجارات قوية شرق القرارة في خانيونس جنوب القطاع

** ‫قوات الاحتلال تقتحم مناطق بنابلس وجنين وطولكرم وسلفيت ورام ‫الله والبيرة وبيت لحم وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة

** مدفعية الاحتلال تطلق قذائفها بشكل متواصل على مناطق شمال وشرق قطاع غزة

** إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان المُستمر إلى 8400 شهيد بينهم 3600 طفلاً و2150 امرأة

** ‫شهداء وجرحى جراء قصف صهيوني على منزل في تل السلطان غرب ‫مدينة رفح جنوب قطاع غزة

** كتيبة طولكرم تعلن ايقاعها قوه راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم في منطقة شويكة وتؤكد وقوع اصابات في صفوفهم

** قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة

** قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وبلدة قباطية جنوب جنين ‫وضاحية شويكة شمال طولكرم

** استهداف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المحلية خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين

** مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة “بات حيفر” قرب طولكرم وقوات الاحتلال تطلق القنابل المضيئة

** الأمم المتحدة تدعو إلى فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة

** صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة..

** بعد منتصف الليلة الماضية، نقل اعلام الاحتلال مزاعم عن المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي بقوله أن حماس تستخدم الرهائن كوسيلة ضغط وحرب نفسية ولن تقع قوات الاحتلال في ألاعيبها الذهنية

حصيلة إجمالية

مساء الاثنين، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني سلامة معروف، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة بـ 18 ألف طن من المتفجرات، توازي حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما مرة ونصف المرة.

وأكد معروف -في مؤتمر صحفي- أن الاحتلال 908 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، فيما ارتقى 35 صحفياً و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن عدد الشهداء جراء العدوان المستمر على قطاع غزة ارتفع إلى 8306 شهداء منهم 3457 طفلاً و2136 سيدة وفتاة، فيما بلغ عدد الإصابات التي وصلت مستشفيات القطاع 21048 إصابة.