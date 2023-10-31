أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جمهوري اسلامي ..

فشل الجيش الصهيوني في تحقيق اي تقدم بري في قطاع غزة .

- جوان ..

دبابات تل ابيب تحترق في نفس المكان الذي شهد هزيمة الكيان بغزة عام 2014 .

- خراسان ..

"اسرائيل" مقبلة على اشتعال جبهة خامسة .. حركة انصار الله اليمنية تنوه لمفاجآت قريبة .

- سياست روز ..

رئيس الاركان الفريق باقري.. المقاومة الفلسطينية على جهوزية عالية للتصدي لاي هجوم بري صهيوني.

- اطلاعات ..

لجان الانتخابات تستعد لبدء دراسة اهلية المرشحين في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي.

- ارمان ملي ..

اوساط اعلامية امريكية تتحدث عن فشل ادارة بايدن في احياء مباحثات خفض التوتر مع الصين .

- افتاب يزد..

ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق عاجل في جرائم الابادة الجماعية الصهيونية بغزة .

- عصر توسعه ..

الخارجية .. الجرائم الصهيونية بغزة تعكس موت الاخلاق والقيم الانسانية في قاموس امريكا ودول اوروبية .

- كيهان ..

فشل ذريع لجيش الكيان الصهيوني في خامس محاولة لتحقيق تقدم بري بغزة .

- مردم سالاري ..

قلق عميق بفلسطين المحتلة من خطاب السيد حسن نصرالله المرتقب يوم الجمعة المقبل .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

1- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن التصريحات التي ادلى بها الامين العام للامم المتحدة مؤخرا حول فلسطين في مقالها ( الاعتراف الذي لم تتم رؤيته كما يجب )..

يواجه الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش هجمة ضغوط وانتقادات امريكية اوروبية وصهيونية واسعة لاجباره على التراجع عن تصريحات قال فيها ان عمليات 7 اكتوبر الفلسطينية هي حصيلة تراكم ظلم ستة وخمسين عاما من الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية. وتقول سياسة روز ان ما قاله غوتيريش يجسد اعترافا بشرعية المقاومة الفلسطينية , كما يجسد ادانة دولية للاحتلال الصهيوني ولجرائمه الوحشية في الضفة وغزة , وبالطبع ربما لم يجرؤ السيد غوتيريش في كل الاحوال على التطرق لواقع ان تاسيس الكيان جاء على اجساد ابناء الشعب الفلسطيني وارضه وترابه وحقوقه.

2- جام جم ..

تقول صحيفة جام جم في افتتاحيتها ( "اسرائيل" وانهيار اسطورة الجيش الذي لايقهر)..

الكيان الصهيوني دأب منذ تأسيسه العدواني على الترويج لاكذوبة تقول ان جيشه لايقهر وان مخابراته لها قدرات خارج التصور وغير ذلك من الترهات التي استهدفت لعقود اضعاف معنويات الدول العربية في كل الحروب والمواجهات.واضافت جام جم ان عمليات طوفان الاقصى دقت المسمار الاخير في تابوت هذه الاكاذيب والمزاعم الصهيونية ولم يعد بمقدور الكيان التبجح بجيشه الذي هزم بامتياز في السابع من اكتوبر ولا بمخابراته التي فشلت في رصد كل استعدادات حماس الهائلة بمجال الاعداد لعمليات طوفان الاقصى .

3- خراسان ..

في مقالها ( رؤيتان بامريكا "اسرائيل") كتبت صحيفة خراسان قائلة..

هنالك رؤية سائدة في الغالب باوساط الحزب الجمهوري بامريكا بشأن الكيان الصهيوني تستند على اساطير ومزاعم يهودية تعتبر فلسطين ما يسمى بارض الميعاد , ومن هذا المنطلق لاتعترف هذه الرؤية بحق الشعب الفلسطيني بارضه ووطنه ابدا , الى جانب ذلك هنالك رؤية اخرى سائدة باوساط الحزب الديمقراطي تدعو لحل الدولتين لضمان بقاء هذا الكيان , والواقع هو ان نقطة التلاقي بين هاتين الرؤيتين تكمن في التاكيد على بقاء ووجود الكيان الصهيوني لذلك وضعت كل الادارات الامريكية ثقلها لصالحه كما تفعل اليوم .

4- جمهوري اسلامي ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( الابادة الجماعية بفلسطين ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

حصيلة ضحايا المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة باتت تقترب من التسعة الاف شهيد اغلبهم اطفال ونساء وشيوخ وما يزيد عن العشرين الف جريح اصابة الالاف منهم خطيرة خاصة في ظل الحصار الصهيوني ومنع وصول المعونات الانسانية وقطع الكهرباء والمياه عن القطاع وقصف المستشفيات والبشر والحجر.ان مايقوم به الصهاينة بغزة هو ابادة جماعية بكل معنى الكلمة تحت انظار العالم.

5- آفتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في افتتاحيتها ( ضرورة فتح تحقيق دولي بجرائم "اسرلائيل ") ..

الكيان الصهيوني يشن حرب ابادة جماعية في غزة بكل ما لهذه العبارة من معنى, مستهدفا الاحياء السكنية والمستشفيات ومؤسسات الخدمة العامة والبنى التحتية لتحويل غزة الى ارض محروقة وتلال من الركام والخرائب لكن مع ذلك ليس من الواضح متى ستتحرك المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم رغم ان اعضاء هذه المحكمة يتابعون بالتاكيد مشاهد قتل المدنيين وتدمير غزة كل يوم بالغارات والقصف الصهيوني من على القنوات الخبرية كما يشاهدون واقع تفجر غضب الرأي العام العالمي ازاء الابادة بغزة.

6- ارمان ملي ..

في تقريرها ( بكين تحذر دعاة انفصال تايوان) كتبت صحيفة ارمان ملي ..

اطلقت بكين انذارا شديدا لمن وصفتهم باولئك الذين يسعون لانفصال تايوان عن الصين بمواجهة تبعات خطيرة. التحذير جاء على لسان مسؤول اللجنة العسكرية في الحزب الشيوعي الحاكم في بكين والذي قال ان الجيش الصيني لن يرحم ابدا اولئك الذين يخططون لفصل تايوان عن الوطن الام. وياتي هذا الانذار وسط انباء تتحدث عن تعثر المفاوضات الامريكية الصينية لخفض اجواء التوتر ببحر الصين الجنوبي.

7- ايران ..

سلطت صحيفة ايران الضوء على ( كشف اقامة قاعدة امريكية سرية بالنقب) وجاء في الصحيفة ...

يبدو ان الجيش الامريكي منهمك في بناء قاعدة عسكرية سرية بمنطقة صحراء النقب قرب قطاع غزة وذلك تحت غطاء اقامة مشروع لمنشآت اقتصادية ما وهذا ما كشفت عنه صحيفة "الانترسبيت" الامريكية مؤخرا مشيرة الى ان هذه القاعدة ستضم الف جندي امريكي على الاقل وطائرات مقاتلة وعمودية ومسيرات .