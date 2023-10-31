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بالفيديو والصور.. أبطال 'القسام' يلتحمون بقوات الاحتلال في 'إيرز'

بالفيديو والصور.. أبطال 'القسام' يلتحمون بقوات الاحتلال في 'إيرز'
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري مشاهد من التحام مجاهديها بالقوات المتوغلة غرب “إيرز” يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد موقع "المركز الفلسطيني للاعلام"، أن مقطع فيديو أظهر اثنين من المجاهدين وهما ينفذان عملية إنزال خلف خطوط العدو ويتسللان بشجاعة منقطعة النظير، ليدكا حشدًا لقوات الاحتلال وآليات بالقذائف، وشوهدت النيران تندلع في إحدى الآلايات.

ويؤكد الفيديو صحة بلاغات كتائب القسام العسكرية الذي سبق أن نشر تفاصيل هذه المعركة، في حين زعم الاحتلال أنه قتل المقاومين على مدخل النفق بمجرد محاولتهم الخروج.

ويتضح من الفيديو أن كتائب القسام تدير ميدان المعركة باقتدار وتحكُّم، حيث كانت هناك صور التقط بأكثر من كاميرا منها كاميرا من طائرة مسيرة.

نشاهد معا..

صص..

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