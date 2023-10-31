طهران تنتقد موقف منظمة الصحة حول هجمات الاحتلال على غزة

العالم - إيران

ونقلا عن موقع وزارة الصحة الإيرانية، وردا على رسالة التقدير التي وجهها المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري بشأن مشاركة إيران في الاجتماع الإقليمي السبعين لهذه المنظمة، كتب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي: فيما يتعلق بانعقاد الاجتماع السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط ​​التابعة لمنظمة الصحة العالمية في الفترة من 9 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر في المكتب الإقليمي بالقاهرة، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم وزملائكم الفنيين والإداريين على تنظيم واستضافة الاجتماع السبعين للجنة الإقليمية، وقد ساهمت جهودكم بشكل كبير في جودة القمة وتم تعزيز فعالية المناقشات من خلال احترافية فريقكم.

وأضاف: على الرغم من أن هذا الاجتماع كان من أكثر الاجتماعات المثمرة للجنة الإقليمية، إلا أنه من ناحية أخرى كان الوقت مناسبا أيضا لإصدار قرار ينهي الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على المدنيين والبنية التحتية في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني البريء.

كما أعرب عين اللهي عن امتنانه وتقديره للاهتمام الخاص الذي يوليه الدكتور المنظري ومساعدته في تطوير الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.