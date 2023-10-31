بيان مهم لصنعاء حول إطلاق صواريخ بالستية على مواقع للإحتلال

العالم- اليمن

وقال العميد سريع في بيان: أمام ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان أمريكي إسرائيلي غاشم كان لا بد أن نقوم بواجبنا بالتوكلِ على الله وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني العزيز.



واضاف: أطلقنا دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعددا كبيرا من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو في الأراضي المحتلة.

واكد متحدث القوات المسلحة اليمنية أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين.

وشدد على استمرار تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي.

وقال العميد سريع: ان موقف شعبنا اليمني تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي، وللشعب الفلسطيني الحق الكامل في الدفاع عن النفس ونيل حقوقه كاملة، معتبرا ان ما يزعزع المنطقة ويوسع دائرة الصراع هو استمرار كيان العدو في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أهالي قطاع غزة وكل فلسطين.