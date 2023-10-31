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25 فنانا عربيا يتضامنون مع فلسطين في أغنية 'راجعين'

25 فنانا عربيا يتضامنون مع فلسطين في أغنية 'راجعين'
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

شارك 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أغنية جماعية بعنوان "راجعين"، وهي أنشودة وطنية تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني.

العالم- فلسطين المحتلة

ومن ضمن الفنانين المشاركين في الأغنية: أمير عيد، عفروتو، مروان موسى، مروان بابلو، دينا الوديدي، سيف الصفدي، دانا صلاح، غالية شاكر، التونسي نوردو، سيف شروف، الأخرس، عصام النجار، بالطي، وسام قطب، بطاينة، عمر رمال، يونغ، رندر، فورتكس، سمول إكس، ALA، فؤاد جريتلي، دنيا وائل، زين، ودافنشي.

أشرف على التوزيع الموسيقي ناصر البشير، الموزع الأردني والعازف على عدة آلات، بمشاركة المغني وكاتب الأغاني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.

وتسعى الأغنية لإطلاق نداء عالمي من أجل العدالة والتضامن، ودعم النضال والحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني.

واختار الفنانون أن يصوغوا رسالة أمل جماعية نيابة عن أشقائهم الفنانين الفلسطينيين، الذين لم يتمكنوا من المشاركة بأصواتهم، بسبب تداعيات الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد وتيرة الأحداث في غزة.

شارك في الإعداد للأغنية الموزع الأردني ناصر البشير، والكاتبة والممثلة الفلسطينية الأردنية حياة أبو سمرة، والمصورة والفنانة الأردنية فرح حوراني، وريم كانج المؤسس المشارك لشركة Ego & East Talent Management، وهبة أبو حيدر مؤسسة Beirut Records ومديرة الفنانين العالمية، إضافة للمخرج الليبي أحمد كويفية والمخرج الفلسطيني عمر رمال.

تم تصوير الفيديو الموسيقي في استوديوهات Olive Wood في عمان، وأخرجه عمر رمال وحياة أبو سمرة، وإشراف فني للأردنية فرح حوراني.

ويهدف هذا المشروع الفني إلى تجسيد وحدة الفنانين وقوة وتضامنهم بصورة عملية، والتأكيد على موقف موحد يدعم الحقوق الفلسطينية.

ويستعرض شريط الفيديو المصاحب للأغنية لقطات حقيقية من غزة، وصورا من تاريخ الاحتلال في فلسطين، بهدف توعية المشاهدين وتقديم الرواية الحقيقية لما جرى، والتي تتجاهلها وسائل الإعلام الغربية.

سيتم تخصيص جميع الإيرادات الناتجة عن هذا المسار لدعم صندوق إغاثة أطفال فلسطين Palestine Children's Relief Fund.

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