جميع خسائر الاحتلال في المواجهات مع حزب الله

العالم - لبنان

مجاهدو حزب الله وعلى الرغم من عدم دخولهم في مواجهة واسعة مع جيش الاحتلال إلا أنهم تمكنوا من تكبيده خسائر كبيرة.

ومن أبرز ما لحق بقوات الاحتلال من خسائر على الحدود مع لبنان يمكن الإشارة إلى مقتل وإصابة نحو مئة وعشرين عسكرياً إسرائيلياً، كما تم إسقاط طائرة مسيّرة.

وفيما يخص الآليات فقد تم تدمير تسع دبابات وعدد من ناقلات الجند والعربات العسكرية.

كما تمكنت المقاومة الاسلامية في لبنان من ضرب مئة وأربعين كاميرا مراقبة وعشرات الرادارات، إضافةً إلى منظومات استخباراتية وأنظمة تشويش واتصالات.

التطورات الميدانية على الأرض في المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء قرابة ثلاثين مستوطنةً من خمسة وستين الف مستوطن، ونقلهم إلى مناطق أخرى.

في المقابل توسعت دائرة القصف الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني لتطال أطراف عدد من البلدات، وفي الإطار قالت منظمة العفو الدولية إنّ الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض على طول حدود لبنان الجنوبية، ودعت إلى التحقيق في الهجوم على بلدة الظاهرة باعتبارها جريمة حرب. كما تم قصف بلدات الضهيرة وعيتا الشعب والماري بالفسفور الأبيض خلال العمليات العسكرية الأخيرة.