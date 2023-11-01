شاهد/عراقي يواجه أفعى الكوبرا بشجاعة.. أشرس الثعابين السامة

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ووثق مدون السفر العراقي، في مقطع فيديو نشره، أفعى الكوبرا العربية وهي تقف أمامه على بعد أقدام قليلة فقط، في حالة نادرة على اعتبار أن تصوير هذه الأفعى ليس بالأمر السهل.

وعلق مدون السفر العراقي، في مقابلة مع موقع CNN: "في حال لدغتك سيكون لديك نصف ساعة فقط من الوقت للذهاب إلى المستشفى وتلقي العلاج قبل أن تسوء الحالة أكثر، ما قد يؤدي إلى الوفاة".

وبحسب ما ذكره موقع "Saudi Wild Life" الإلكتروني، يصل طول أفعى الكوبرا العربية إلى حوالي مترين، وتتميز بقلنسوتها العريضة وقدرتها على رفع جسمها عن الأرض، كما يميل لون ظهرها إلى البني المُصفر، بينما يميل البطن إلى اللون الأصفر.

وتتواجد أفعى الكوبرا العربية في الوديان، وبالقرب من السدود والتجمعات المائية والمزارع، وتُعد من بين أخطر وأشرس الثعابين السامة التي تُهاجم الجهاز العصبي، وتبلغ كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 70 كيلوغرامًا ما بين 15 و20 مليغرامًا.

وحرص زكي على الابتعاد عن الكوبرا العربية مترًا واحدًا على الأقل، قائلًا إنها "تنفث السم وهي تنظر بعينيك.. إنها ذكية جدًا"، مشيرا إلى أنها تمتلك أنيابًا أمامية صغيرة الحجم، تحمل سم "نيروتوكسيني"، وهو سم مدمر للجهاز العصبي.