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قيادي بحماس: مجازر الاحتلال نتيجة الفشل في المعركة البرية + فيديو

الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

بیروت (العالم) 2023.11.02 - أكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية د.علي بركة أن العدو الصهيوني يخسر في الميدان فيذهب إلى الانتقام من المدنيين في المدن والمخيمات الفلسطينية، مشدداً على أن المجازر التي يرتكبها بغزة هي نتيجة الفشل في المعركة البرية.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج "مع الحدث" أكد علي بركة أن المعركة لم تعد اليوم محصورة في فلسطين حيث دخلت الآن القوات المسلحة اليمنية على الخط، وكذلك المقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق، وانطلقت صواريخ من سوريا باتجاه الجولان.

وشدد على أن العدو الصهيوني ميدانيا قد فشل في الدخول البري، وتلقى ضربات قاسية في الأيام الماضية، من خسائر يومية في آلياته وجنوده وضباطه، و زرعت المقاومة له أفخاخ واستدرجته في بعض المحاور الرخوة أو الزراعية التي لا يوجد فيها سكان، وأمطرته بقذائف الياسين 105 والهاون وكبدته خسائر فادحة.

وقال علي بركة إن العدو: يخسر في الميدان فيذهب إلى الانتقام من المدنيين في المدن والمخيمات الفلسطينية، ومنها ما جرى في مخيم جباليا، حيث يرتكب المجازر ويدعي أن هناك قياديين من حماس.. هذه المجازر هي نتيجة الفشل في المعركة البرية.

ونوه أن الاحتلال قد هاجم غزة عام 2014 بنفس شعار "القضاء على حماس" فيما بقيت حماس وعملوا هدنة معها، وزادت قوتها وعديدها، واليوم لقنتهم درسا جديدا.

وخلص إلى القول إن: حماس موجودة ولا يستطيعوا القضاء عليها، وهم الآن بدأوا يتراجعوا.

وحذر من أن: حماس هي شعب، ليست مبنى ينسفه أو نفقاً يفجره، حماس شعب فلسطيني وعربي، اليوم لم تعد حماس فلسطينية، هي تعبر عن ضمير الأمة العربية والإسلامية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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