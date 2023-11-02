الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣
١١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

قصف إسرائيلي مكثف على انحاء غزة.. ولا احد يتحرك لانقاذ الاطفال

الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

حتى اطفال غزة اصبحوا يدركوا انه لا جدوى من الكلام، فعلى مرى ومسمع المنطقة والعالم يبادون ولا يتحرك احد لانقاذهم.

نحو تسعة الاف شهيد واكثر من اثنين وعشرين الف جريح جلهم من الاطفال والنساء، هذا بالاضافة الى المفقودين، سقطوا على مدار قرابة شهر من العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.

مجازر مروعة يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنين في غزة، وكل ما يفكر به الغرب هو انقاذ رعاياه والاسرى الاسرائيليين.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "نعمل دون توقف لإخراج الأمريكيين من غزة، في أسرع وقت وبأمان قدر الإمكان. وهذا نتيجة للدبلوماسية الأمريكية المكثفة والعاجلة مع شركائنا في المنطقة".

وما يزيد من قتامة الصورة، توقف المستشفيات الواحدة تلو الاخرى عن العمل بسبب تشديد القصف والحصار الاسرائيلي.

مساعدات اكدت منظمة الصحة العالمية انها لم تنجح في ايصالها لمستشفيات القطاع، رغم كل مناشداتها على مدى ثلاثة اسابيع، لتجدد الامم المتحدة والمنظمات الدولية تحذيرها من ان استمرار الحصار الاسرائيلي سيؤدي الى كارثة لا تحمد عقباها.

روابط ذات صلة

الاحتلال يستهداف افران الخبز ويلقي الفسفور فوق مدارس النازحين

خروج 16 مستشفى عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال ونفاد الوقود

تكتيك جديد لمقاومة غزة يفاجأ به جنود الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يعتقل أهالي الناشطين كوسيلة للضغط لتسليم أنفسهم + فيديو

الشيخ قاووق: عمليات المقاومة ستتواصل وتكثُر كمًّا ونوعًا

حماس تحيي القوات المسلحة اليمنية التي تدخلت بالفعل مع المقاومة الفلسطينية

شاهد بالفيديو.. الاحتلال يشن حملة مسعورة ضد الفلسطينيين في الضفة

الأورومتوسطي: "إسرائيل" أسقطت ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة

نخبة السرايا تشتبك مع قوة راجلة صهيونية شرق خانيونس