قصف إسرائيلي مكثف على انحاء غزة.. ولا احد يتحرك لانقاذ الاطفال

نحو تسعة الاف شهيد واكثر من اثنين وعشرين الف جريح جلهم من الاطفال والنساء، هذا بالاضافة الى المفقودين، سقطوا على مدار قرابة شهر من العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.

مجازر مروعة يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنين في غزة، وكل ما يفكر به الغرب هو انقاذ رعاياه والاسرى الاسرائيليين.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "نعمل دون توقف لإخراج الأمريكيين من غزة، في أسرع وقت وبأمان قدر الإمكان. وهذا نتيجة للدبلوماسية الأمريكية المكثفة والعاجلة مع شركائنا في المنطقة".

وما يزيد من قتامة الصورة، توقف المستشفيات الواحدة تلو الاخرى عن العمل بسبب تشديد القصف والحصار الاسرائيلي.

مساعدات اكدت منظمة الصحة العالمية انها لم تنجح في ايصالها لمستشفيات القطاع، رغم كل مناشداتها على مدى ثلاثة اسابيع، لتجدد الامم المتحدة والمنظمات الدولية تحذيرها من ان استمرار الحصار الاسرائيلي سيؤدي الى كارثة لا تحمد عقباها.