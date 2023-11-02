العالم - خاص بالعالم

منظمة أطباء بلا حدود وصفت الوضع الإنساني الناجم عن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بالكابوس. واضافت ان اثنى عشر مستشفى في القطاع من اصل 35 توقفت عن العمل إما بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء القصف أو بسبب نفاد الوقود.

واوضحت المنظمة انه يوجود عشرات آلاف الجرحى في غزة، بينهم حالات حرجة، ولفتت الى ان مستشفى الصداقة التركي - الفلسطيني في غزة توقف عن تقديم الخدمة بسبب نقص الوقود والهجمات على المنشأة، وهو المستشفى العام الوحيد في قطاع غزة الذي كان بامكان مرضى السرطان تلقي العلاج فيه.



منظمة الصحة العالمية اكدت انه يوجد نقص كبير وحاد في الأدوية والإمدادات الصحية والمساعدات الأخرى، مثل الوقود والمياه والغذاء كاشفة عن وجود أكثر من ألف مريض بحاجة إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من ألفي مريض يتعالجون من السرطان، و45 ألف شخص مرضى بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر من60 ألف مريض بالسكري. مؤكدة ان هناك كارثة وشيكة في الصحة العامة بسبب النزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.



كيان الاحتلال منذ اليوم الاول لعدوانه قطع المياه عن القطاع المحاصر، وبدأ الخوف على حياة السكان ينتشر بسبب لجوئهم لشرب مياه غير صالحة للشرب وتكمن المخاوف من انتشار وباء الكوليرا بين سكان غزة، إذ يتزامن تدهور المنظومة الصحية مع انهيار خدمات المياه والصرف الصحي.

ما أجبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على القول بان الاتحاد لا يمكنه قبول قيام "إسرائيل" بوقف إمدادات المياه لسكان غزة، وهو ما ينتهك بوضوح القانون الدولي تصريحات لم تردع كيان الاحتلال، كما لا تساعد الفلسطينيين في الحصول على المياه.

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