غزة تتعرض لمجزرة صهيونية.. وكوشنر يطالب السعودية بالتطبيع مع الصهاينة

العالم - نقطة تواصل

وعادة ما تقوم دول العالم باستضافة او اقامة مهرجانات او فعاليات سنوية او شهرية على انواعها سواء كانت سياسية او ثقافية او علمية او رياضية او حتى فنية، ولكن ليس من العادي أبدا اطلاق دولة لموسم فني وعلى مستوى عالمي، واختها في الدين والانسانية تعاني الظلم والعدوان من عدو يقتات ويعيش على دماء جرائم عدوانه على الابرياء انه أمر ليس بالعادي ابدا.

كما استعرض البرنامج فيديو يتناول انطلاق موسم الرياض في الوقت الذي يشهد فيه العالم ولاول مرة هذا الحجم الضخم من التضامن العربي والاسلامي والدولي غير المسبوق مع القضية الفلسطينية من خلال المسيرات والفعاليات والمواقف الشاجبة لمجازر العدو الوحشيه لا سيما بعد المجزرة الاخيرة في مخيم جبالية ، والذي فاق عدد شهدائها شهداء مشفى المعمداني، كان هناك موسم الرياض الفني الغنائي طالب فيه النشطاء السعوديين عبر منصاتهم الرقمية بالغاء الموسم او على الاقل بتأجيله بسبب هذا الاجرام الصهيوني، فاحتدم الجدل في الفضاء الالكتروني عبر هاشتاغ "غزه تباد والرياض تحتفل".

وسلط البرنامج الضوء على فيديو نشره نشطاء التواصل الاجتماعي السعوديين حول كوشنر عرّاب اتفاقات التطبيع الابراهيمية وهو يزور المملكة العربية السعودية في مبادرة مستقبل الاستثمار ليتحدث عن استمرار التطبيع بين السعودية والكيان الاسرائيلي تزامنا مع العدوان على قطاع غزة المحاصر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...