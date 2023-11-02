إمرأة غزية تنادي: تهنأوا يا عرب.. ناموا وارتاحوا ! + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وقالت هذه المواطنة الفلسطينية من أهالي غزة: رسالتي ليست موجهة لأحد.. يا عرب يكفي شرب دماء غزة.. لم يبقى شيء بها.. تهنوّا.

وقالت: أنا قبل 20 يوم نزل برميل على أهلي.. ثمانية إخوان راحوا ولم يبقى لي أحد.. اليوم عمتي بأولادها.. حارة أهلي عمارتهم كانت خمس طابق ولكن الآن أصبحت 20 متر تحت الأرض.. وليس هناك فيها لا مقاومين ولا أي شيء.

وأضافت: نحن بظهر المقاومة.. ونريد أن تستمر المقاومة.. تهنوا يا عرب، هذا دم الفلسطينيين.. نحن لسنا آمنين ليس أي أحد في غزة آمن.

وقالت لمراسلتنا: الحارة كلهم نائمين كانوا في المدرسة وأتوا صباحا إلى دورهم، اليوم حينما ضربوا مدرسة الشاطئ ماذا كانت المدرسة عاملة؟.. أين العرب؟ ناموا يا عرب.. إرتاحوا حين تستلمون غزة شهداء وأشلاء.. إرتاحوا.. روائح الشهداء تملأ الشارع، أليس حرام عليكم؟ تعالوا استلموا غزة أشلاء فقط.. العربية التي تبيدوننا

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