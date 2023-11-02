الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

"مراسلون بلاحدود" ترفع دعوى بشأن جرائم الاحتلال أمام الجنائية الدولية

الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

رفعت منظمة مراسلون بلا حدود،دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في حق صحفيين في غزة".

العالم - فلسطين

وأوضحت مراسلون بلا حدود أن هؤلاء الصحفيين كانوا ضحايا هجمات ترقى، على أقل تقدير، إلى "جرائم حرب".

وتطرقت الدعوى التي قدمتها المنظمة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى مقتل 38 صحفيين وإصابة 2 آخرين، خلال تأدية مهامهم خلال الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر المنصرم.

وأشارت في بيانها إلى "التدمير المتعمد أو الكلي أو الجزئي لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".

لكن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أعلنت ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء جراء الحرب التي يشنها الكيان الغاصب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 38.

وقالت النقابة في بيان على فيسبوك "منذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 25 صحفيا فلسطينيا و13 من العاملين في قطاع الإعلام، نتيجة قصف جيش الاحتلال".

وأردفت: "إضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفيا واستشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم من ضمنهم الاستهداف المتعمد لعائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، الذي نتج عنه قتل زوجته واثنين من أبنائه وحفيده الأصغر".

روابط ذات صلة

شاهد.. هكذا قصف الاحتلال طاقم الصحفيين في 'علما الشعب'

7 شهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان الصهیوني على غزة

استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث بغارة إسرائيلية

قوات الاحتلال تعتدي على صحفيين وتجبر مصلين على مغادرة الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"مراسلون بلاحدود" ترفع دعوى بشأن جرائم الاحتلال أمام الجنائية الدولية

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. طوفان الأقصى.. واشنطن أساس الجرائم والعدوان

قبل ساعات من إطلالة السيد نصرالله.. اليكم...أنشودة "أخطب .. فصل الكلام هنا إن انت تخطب"

ضيف الله الشامي: حولنا شعار "الموت لاسرائيل" إلى مسيرات و صواريخ تدك معاقل لاحتلال + فيديو

"حزب الله" تستهدف 19 موقعا إسرائيليا في دفعة واحدة

سرايا القدس تدك عمق فلسطين المحتلة برشقات صاروخية+فيديو