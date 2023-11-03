الاحتلال يحصد الخسائر في قطاع غزة

المقاومة تصطاد الجنود المحصنين من البر والجو ورمال غزة كما وعد المقاومون ستكون مقبرة للغزة.

اعداد قتلى الصهاينة في قطاع غزة بارتفاع متزايد بفضل المقاومة الباسلة وبفضل خططها وكمائهنا التي استطاعت ان تصيب العدو الاسرائيلي في مقتل على خلاف الصورة التي ظهر عليها نتنياهو سابقا وكان يتحدث انه يريد ان يسحق المقاومة وانه وحكومته يقفون خلف هذا الجيش لتنفيذ هذه المهمة باستئصال حماس وقطع رؤوس حماس.

نتنياهو المجرم المتعجرف الذي وعد بسحق المقاومة في قطاع غزة ما ان دخل الى مفترق الطرق في غزة عاد ليتحدث عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيشه.