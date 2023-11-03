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فقط 5500 مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

فقط 5500 مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أدى 5500 مواطن مقدسي، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، عند مداخل البدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية قولها في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون تمكن الآلاف من الصلاة.

وأدى المواطنون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديدا في وادي الجوز المجاور، غير ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قمعتهم بالرصاص والغاز السام، واعتدت عليهم بالضرب.

وللجمعة الرابعة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف مواطن.

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