شاهد.. أبرز ما جاء في كلمة السيد نصر الله حول العدوان على غزة

العالم - فلسطين



في مراسم حاشدة اقام حزب الله احتفالات تأبينية لشهدائه الذين سقطوا جنوب لبنان على طريق القدس،خلال عمليات نوعية ضد مواقع الاحتلال الاسرائيلي على الحدود مع الاراضي المحتلة.



وفي كلمة له اطلق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سلسلة من المواقف والتحذيرات حيال العدوان الوحشي الذي تتعرض له غزة من قبل العدو الاسرائيلي راسما خطوطا عريضة لما يجري والتطورات المتلاحقة.



السيد نصرالله وخلافا لما يشيعه الاعلام المأجور، اكد ان ما حصل في طوفان الأقصى يؤكد أن إيران لا تمارس أي وصاية على الإطلاق على فصائل المقاومة، وأن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة ومجاهدوها.



وحول مسار وتطور الجبهة اللبنانية وتصاعدها حدد السيد نصرالله ذلك بأمرين: الاول هو في مسار وتطور الاحداث في غزة والامر الثاني سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان.



كما وجه السيد نصرالله تهديدا للقوات الاميركية في البحر المتوسط وقال ان تلك التحشدات لا تخيف حزب الله وهي لن تجدي نفعا ،لافتا الى ان المقاومة قد اعدت لها عدتها ايضا.



وحول العدوان الاسرائيلي الهمجي المتواصل على غزة، قال السيد نصرالله ان العدو يتقن وعلى مدى 75 عاما ارتكاب المجازر، واضاف ان الهـ.دف الحالي هو ان يمس بارادة قيادة المقـ.ـاومة لتخـ.ـضع ..الامين العام لحزب الله شكر السواعد العراقية واليمنية التي دخلت إلى قلب هذه المعركة المباركة،وحمل أميـ.ـركا المسؤولية بالكامل عن الحــ.ـرب على غزة وعن كل المجـ.ـازر في القرن الحاضر والماضي.