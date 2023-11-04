استشهاد 46 صحفياً فلسطينياً جراء عدوان الاحتلال على غزة

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان أن الاحتلال يواصل استهدافه المباشر للصحفيين وعوائلهم ومنازلهم عبر قصفهم بصواريخ الطيران وقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد 46 صحفياً وصحفية.

من جهتها أكدت لجنة حماية الصحفيين وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أكثر من 30 عاماً.

وكانت اللجنة أعلنت قبل أربعة أيام أن “عدد الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال الفترة الحالية يمثل أكبر عدد من الصحفيين الذين يقتلون خلال قيامهم بتغطية مثل هذه الأحداث”، وذلك منذ أن بدأت بإحصاء ضحايا الصحافة في عام 1992.

يذكر أن الحصيلة السابقة للضحايا بين الصحفيين الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والتي نشرتها لجنة حماية الصحفيين قبل أربعة أيام، كانت تبلغ 31 صحفياً.