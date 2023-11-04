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مجزرة جديدة للاحتلال بقصفه مدرسة في غزة تؤوي آلاف النازحين + فيديو

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت مصادر إعلامية سقوط 3 شهداء و45 مصابا جراء استهداف مدرسة الفاخورة في حصيلة غيرمكتملة.

يأتي ذلك فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت خلال الساعات الأخيرة قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة، حيث ركز قصفها على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل المواطنين، لا سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة ضد قطاع غزة، حيث أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ بحر قطاع غزة.

فيما نفذ طيران الاحتلال عشرات الغارات على مناطق النصيرات وشارع المنصورة بحي الشجاعية وعلى تل الزعتر، كما تم استهداف خزان للمياه في رفح.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال شارع الدحدوح في محيط محطة النعيم للبترول جنوب غرب غزة.

وأسقط الطيران الحربي الإسرائيلي قنابل على محيط دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، بجانب القصف المدفعي المكثف على منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

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