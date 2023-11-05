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الإيراني " جوبان" وصيفا لـ مستر أولمبيا 2023

الإيراني
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

حل البطل الايراني " هادي جوبان" وصيفا لمستر أولمبيا 2023 لكمال الاجسام اليوم الاحد في اطار المنافسات التي إستضافتها مدينة لاس فيغاس الاميركية.

العالم - ايران

وشارك جوبان (36 عاما) في منافسات مستر أولمبيا 2023 لكمال الاجسام، للحفاظ على لقبه الذي أحرزه في سنة 2022.

وخسر جوبان المركز الاول لصالح منافسه الاميركي " ديريك لانسفورد" وحل ثانيا تلاه كل من " سامسون داودا" و"برندون كوري" وإندرو جاكد".

وتعد بطولة "مستر أولمبيا" أهم وأعرق منافسات كمال الأجسام بالعالم، وتقام سنويا بمشاركة مجموعة من أكثر الرياضيين احترافًا في هذا المجال. وحقق "لي هاني" و"روني كولمان" أكبر عدد من البطولات ضمن هذه المنافسات حتى الآن، حيث أحرزا ثماني بطولات.

وكان البطل "هادي جوبان " المعروف بـ " الذئب الايراني" قد أحرز الميدالية الذهبية بمنافسات مستر أولمبيا 2022 في أميركا. ويعتبر أول بطل آسيوي يحرز هذا اللقب.

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