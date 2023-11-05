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طهران.. وقفة غضب الإعلاميين امام وکر التجسس الاميرکي

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة الايرانية طهران، وقفة غضب للإعلاميين ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين والاعلاميين في فلسطين.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في طهران ان الصحفيين والاعلاميين الايرانيين نظموا وقفة تضامنياً امام السفارة الاميرکية سابقاً والتي تسمی في ايران بوکر التجسس الاميرکي.

وندد الاعلاميون الايرانيون بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة مؤکدين دعمهم للقضية الفسلطينية وصمود المقاومة.

وأشاد مراسل قناة العالم في طهران بصمود الاعلاميين الفلسطينيين من أجل ايصال الحقيقة مواسياً مراسل العالم أحمد السهمود الذي فقد اخيه شهيداً ومراسلة العالم اسراء البحيصي التي هدم الاحتلال بيتها وأصبحت مشردة لکنهما مصران علی ايصال الحقيقة من خلال شاشة قناة العالم.

هذا وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الضحايا الصحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغ 46 صحفياً خلال 29 يوماً من العدوان.

وقد قالت لجنة حماية الصحفيين ان "حرب إسرائيل على غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين".

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