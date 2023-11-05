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نشطاء في رام الله يحرقون صور بلينكين احتجاجا على استمرار الحرب على غزة

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

حرق نشطاء في مدينة رام الله صور وزير الخارجية الامريكي احتجاجا على استمرار الحرب على غزة.

العالم - فلسطين

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نشطاء في رام الله يحرقون صور بلينكين احتجاجا على استمرار الحرب على غزة

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