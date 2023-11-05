"اسرائيل" تمنع خروج الجرحى من غزة إلى مصر وحماس تتخذ هذه الخطوة

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر مسؤول في هيئة المعابر قوله: إنه "لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة، إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية.

وأكد مصدر أمني مصري أنه "لم يصل أي مصاب أو حامل جواز سفر أجنبي إلى معبر رفح المصري" أمس السبت.

وأضاف أن الحركة توقفت "بعد قصف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين إلى المعبر".

ومنذ الأربعاء الماضي، أجلي مئات من الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي بلا هوادة منذ الهجوم الذي نفذته كتائب عز الدين القسام في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي خلف أكثر من 1500 قتيل إسرائيلي.

كما تسنى نقل عشرات الجرحى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، حيث يعالجون في مؤسسات صحية مختلفة بسيناء.