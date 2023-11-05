هذا ما أحرقته القذائف الفوسفورية الإسرائيلية من الأشجار الحرجية في لبنان

العالم - فلسطين

وأظهر نتائج بأن القصف بالقذائف الفوسفورية والمضيئة أدى إلى احتراق 462 هكتارا من الأشجار الحرجية والمثمرة في الفترة الممتدة بين 15 تشرين الأول الماضي و3 تشرين الثاني الجاري.

وبحسب الخريطة التي نشرت، فإن علما الشعب وحدها خسرت 416 هكتار و98دونماً، منها 224 هكتاراً من أشجار الصنوبر والبلوط، و18هكتاراً من أشجار الزيتون، و123هكتاراً من الشجيرات البرية، و40 هكتاراً من الأعشاب. أما الناقورة فقد خسرت 45 هكتاراً، منها 38 هكتاراً من أشجار البلوط والصنوبر.



ولفت وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين إلى أن المساحات الزراعية التي خسرها الجنوب من جراء العدوان الإسرائيلي توازي حوالي أربعة ملايين متر مربع. فيما كانت وزارة الزراعة قد أحصت حوالي 40 ألف شجرة زيتون قضى عليها العدوان في تلك المنطقة.