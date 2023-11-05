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بعد 5 ايام من الهجوم..

مراسلة العالم: دبابات الاحتلال تتقدم ببطء بغزة لكنها تتراجع لتحصي خسائرها

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة  العالم في غزة، ان جيش الاحتلال الاسرائيلي حاول التوغل عبر محورين جديدين وهو خانيونس وكذلك عبر الزوراق الحربية الاسرائيلية بشن هجوم ضد منطقة النصيرات على الطريق الساحلي.

وقالت مراسلتنا: ان المقاومة الفلسطينية استطاعت ان توقع قوات الاحتلال في كمين وتدمر آليتين عسكريتين اسرائيلتين بقذائف الياسين 105 وآر بي جي، كما اعلنت كتائب القسام تدمير آليتين اثناء توغل قوات الاحتلال شمال غرب مخيم الشاطيء وكذلك شرق حي الزيتون وشمال بيت حانوت.

واكدت ان المقاومة تخوض معركة شرسة بضراوة وتضرب بكل ما اوتيت من قوة في كل محاور، وسط عجز الاحتلال عن وقف اطلاق صواريخ المقاومة باتجاه تل ابيب، حيث دوت صفارات الانذار اكثر من عشر مرات.

واشارت الى انه مضى خمسة ايام على الهجوم البري الاسرائيلي في قطاع غزة، الا ان الدبابات الاسرائيلية لم تستطع التعمق وتسير ببطء، بل انها في محاور معينة كمحور الشمال اجبرت الدبابات على التراجع امام ضربات المقاومة، من اجل اعادة تموضعها ولتحصي خسائرها وللتزود بالامداد.


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