إيران والعراق يوقعان 6 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون العلمي

العالم - إيران

وقد قام مجلس إدارة المعهد الوطني لبحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الإيراني والذي يضم كل من رئيس معهد الأبحاث محمد جوادي، و رئيس مركز التعاون العلمي الدولي كمال الدين حق بين، و نائب رئيس البحث والتعليم العالي سيدمحمد أمين موسوي، و نائب الرئيس للتكنولوجيا محمدعلي ملبوبي، وحجة الله رباني بزيارة جامعات البصرة والزهراء وبابل والمستقبل وواسط وقاسم الخضراء وعقدوا اجتماعات متخصصة مع رؤساء ومسؤولي تلك الجامعات والمراكز العلمية حول كيفية توسيع وتعزيز التعاون العلمي المشترك.

وبحسب المعهد الوطني لبحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الإيراني، فقد تم في هذا الصدد التوقيع على 6 مذكرات تفاهم مع الجامعات المذكورة من قبل رؤساء كلا الجانبين.

وتشمل بنود هذه المذكرات البدء بمشاريع بحثية مشتركة يمكن تطبيقها من قبل طلاب الدراسات العليا، تبادل الجهود لبدء دورات الاعتماد المشترك المعتمدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وعقد ورش عمل مهنية في المعاهد البحثية والجامعات العراقية لتحديث معرفة وخبرات أعضاء هيئة التدريس، متابعة الإجراءات القانونية لفتح فرع لمعهد بحثي في ​​الجامعات العراقية وتمهيد الطريق لافتتاح مركز أبحاث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في الجامعات العراقية.

كما توصل الطرفان إلى تفاهم في مجال الإعلان وتشجيع وتبادل الإمكانات في عقد المؤتمرات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية والشركات الناشئة ومعارض الابتكار في المعاهد البحثية والجامعات العراقية، والتعاون لإطلاق مجلة دولية للتكنولوجيا الحيوية في الجامعات العراقية.بالاضافة إلى تبادل الأساتذة والطلاب، والتعاون لتعزيز تسويق شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة لدى الجانبين، وإنشاء جداول دائمة للتعاون العلمي المشترك بين المعاهد البحثية والجامعات العراقية في كل مؤسسة، فضلا عن عقد اجتماعات سنوية منتظمة لمراجعة وتعزيز سير البرامج المشتركة.