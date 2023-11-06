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القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية إلى منطقة الشرق الأوسط (صورة)

القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية إلى منطقة الشرق الأوسط (صورة)
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الأحد أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.

العالم-الامريكيتان

وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.

والسبت، أعلنت القيادة الأمريكية وصول أسطول حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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