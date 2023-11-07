عبداللهيان للمسؤولين الاميركيين: أوقفوا النفاق والإبادة الجماعية ضد غزة

العالم - ايران

وكتب امير عبداللهيان في مدونة له على موقع X الاجتماعي: أميركا كانت منذ الاسبوع الماضي بصدد التوصل الى وقف إطلاق النار (في غزة). لقد تلقينا رسالتهم.

واعتبر وزير الخارجية نفي الاميركيين لهذا الامر بانه "كاذب تماما"، واضاف: انهم بطبيعة الحال يديرون في الوقت نفسه، لعبة الحرب ضد غزة والضفة الغربية في فلسطين.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي للمسؤولين الأميركيين: أوقفوا النفاق والإبادة الجماعية ضد غزة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد اعلن أمس الاثنين ، أن الأميركيين بعثوا برسائل عقب الأحداث الاخيرة في غزة وقال: في الأيام الثلاثة الماضية، أرسل لنا الأميركيون رسائل مفادها أننا نتطلع إلى وقف إطلاق النار، واتخذوا بعض الإجراءات، لكنهم في الواقع لم يدعموا سوى المجازر والإبادة الجماعية في غزة. نأمل أن تغير أميركا سياستها في أسرع وقت ممكن، ولا تدعم الاحتلال.

وفي هذا الصدد قال "فيدانت باتل" نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مساء الإثنين، ردا على سؤال حول الموقف الأميركي من وقف إطلاق النار في غزة: إن وقف الحرب فرصة للسماح بعملية مساعدة غزة والحركة الطوعية للمدنيين الذين يسعون للخروج.

وزعم ان: الأنباء التي تتحدث عن نقل رسائل أميركية إلى إيران وحزب الله عبر العراق لا أساس لها من الصحة.

وقبل اسبوعين ذكر أميرعبد اللهيان في مؤتمر صحفي أن أميركا تدعم الكيان الصهيوني وقال إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الكيان الصهيوني بشكل كامل وأن إدارة الحرب ضد فلسطين هي في أيدي الجهاز العسكري والأمني ​​الأميركي.

واشار الى ان ايران تلقت رسالتين على الأقل من الولايات المتحدة وقال في هذا الصدد: الأميركيون يرسلون بانتظام رسائل إلى كافة الأطراف. وبالطبع، فقد بعثوا رسائل الى إيران مرتين على الأقل، تتضمن محورين أساسيين؛ المحور الأول هو أننا لا نريد توسيع الحرب، والمحور الثاني هو أننا نريد من إيران ممارسة ضبط النفس، وحتى في بعض الرسائل يؤكدون أنه على إيران أن تنصح الدول والاطراف واللاعبين الآخرين بضبط النفس. هذا على الرغم من أن أميركا التي تدعي انها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، أثبتت في الأسبوعين الأخيرين أنها بإرسال عشرات شحنات الأسلحة والدعم الكامل للكيان الصهيوني، انها تصعّد حدة المعركة في غزة والضفة الغربية، خاصة ضد النساء والأطفال والمدنيين.