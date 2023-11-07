لماذا يخاف كيان الاحتلال من صور الأقمار الأصطناعية لغزة؟!

العالم- فلسطين المحتلة

وأفاد تقرير موقع سيمافور الإخباري بأن سبب تقييد صور الأقمار الصناعية الملتقطة لغزة خلال الفترة الماضية، على الأرجح بسبب مخاوف أمنية إسرائيلية تتعلق بمواقع جنودها في القطاع.

وقال الموقع إن الصور الفضائية لقطاع غزة التي تستخدمها المؤسسات الإخبارية والباحثون قيدت بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن مواقع الدبابات الإسرائيلية، بناء على صور من هذا النوع.

وقال الموقع إن شركة خدمة الأقمار الصناعية "بلانيت لابز"، وغيرها من الشركات المنافسة "أحدثت ثورة في تغطية الحروب والكوارث بتزويد عامة الناس بصور عالية الدقة كانت حتى وقت قريب متاحة فقط لوكالات الاستخبارات".

ويوضح التقرير أن "بلانيت"، وهي شركة مقرها سان فرانسيسكو، أطلقها علماء سابقون في وكالة ناسا عام 2010، قيدت مؤخرا وحجبت أجزاء من الصور الملتقطة من الفضاء لقطاع غزة للعديد من المستخدمين، بما في ذلك المؤسسات الإخبارية.

وتمت إزالة بعض الصور الحديثة لقطاع غزة من معرض الصور القابل للتحميل على موقع الشركة، وتم توزيعها بدلا من ذلك على وسائل إعلام محددة عبر "غوغل درايف".

وأكد مشتركون في خدمات "بلانت" لسيمافور أنه في الفترة بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر، لم تقدم الشركة صورا منخفضة أو متوسطة الدقة للمنطقة الشمالية من قطاع غزة، حيث ينشط الجيش الإسرائيلي.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن المشتركون من الوصول عبر منصة "بلانيت" إلى الصور عالية الدقة لغزة منذ 22 أكتوبر، وفقا لاثنين من مشتركي الشركة.

وفي الوقت ذاته، واصلت "بلانيت لابز"، والشركات الأخرى، تزويد المؤسسات الإخبارية بصور للقطاع المحاصر، وإن كان ذلك مع تأخير زمني كبير.

وهذا التأخير كان لافتا في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست في 5 نوفمبر، عرض صورا للتقدم الإسرائيلي داخل غزة، استنادا إلى صور التقطت في 3 نوفمبر.

"تقطيع أوصال" القطاع المحاصر.. خريطة التوغل الإسرائيلي في غزة

أظهرت صور التقطت بالأقمار الصناعية تقدم القوات الإسرائيلية لمسافة كيلومترات داخل قطاع غزة، وفصل مدينة غزة عن الجنوب على ما يبدو، وفق صحيفة واشنطن بوست

وفي ذلك التقرير، قالت واشنطن بوست إن صورا التقطتها "بلانيت لابس" في 3 نوفمبر تظهر تقدما للقوات البرية على طول 3 طرق رئيسية: الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب.

وتوضح الصور أن القوات الإسرائيلية تقدمت على طول الطريق الجنوبي إلى البحر الأبيض المتوسط، إلا أنه يبدو أنها لم تحرز تقدما كبيرا على طول الطرق الأخرى، الشمال الغربي والشمال الشرقي، في الأيام الماضية.

وفي الرابع من نوفمبر، شاركت صحيفة الغارديان صورا تم التقاطها في 30 أكتوبر.

وبينما رفضت شركات الأقمار الصناعية التجارية الإفصاح عن سبب إصدارها للصور بعد تأخير طويل، أو عدم نشرها على الإطلاق، أشار سيمافور إلى أن القرار قد يكون بسبب مخاوف أمنية، وقال إن مسؤولي الأمن الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء التفاصيل التي توفرها الصور.

ولفت إلى مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 19 أكتوبر تضمن صورا تظهر مواقع الدبابات الإسرائيلية في شمال غزة.