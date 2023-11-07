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السيد الصدر يصف 'نتنياهو' مستشهدا بالقرآن الكريم

السيد الصدر يصف 'نتنياهو' مستشهدا بالقرآن الكريم
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

وصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء "إسرائيل" بـ"فرعون العصر"، فيما أشار الى قصة "بني إسرائيل".

العالم - العراق

وقال الصدر، في تدوينة: إن "من أفضل القصص التي وردت في القرآن الكريم، هي قصة (بني اسرائيل) والتي جاءت بعد أن أنجاهم الله تعالى من الغرق إذ إنفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم".

وأضاف: "ثم تستمر الآيات الكريمة في ذكر الأحداث التي وقعت بعد ذلك، فيقول الله تعالى بعد غرق فرعون: (وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً)..

"والمقصود من الأرض هنا: (الأرض المقدسة) التي أوضحناها في بحث سابق، وهي: (فلسطين) وقد رفض الأغلب دخول الأرض مع نبيهم موسى بن عمران عليه السلام.. وقالوا لنبيهم: إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون".

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السيد الصدر يصف 'نتنياهو' مستشهدا بالقرآن الكريم