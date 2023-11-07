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هكذا ساندت 'هدى بيوتي' غزة ..لن اقف مكتوفة الأيدي!

هكذا ساندت 'هدى بيوتي' غزة ..لن اقف مكتوفة الأيدي!
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت رائدة الأعمال العراقية، هدى قطان، التبرع بقيمة مليون دولار أمريكي كمساعدات لغزة.

العالم- فلسطين المحتلة

وهدى قحطان هي رائدة أعمال عراقية الأصل تحمل الجنسية الأمريكية، ومؤسسة العلامة التجارية العالمية الشهيرة "هدى بيوتي".

وكتبت قحطان في منشور لها عبر انستغرام، "لقد مر شهر على المعاناة الهائلة في غزة، ولسوء الحظ فإن الأمور تزداد سوءا. من المهم أن نقف دائما إلى جانب المضطهدين وأن نستخدم منصاتنا لتسليط الضوء على أي ظلم. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونتظاهر بأن هذا لا يحدث".

وأضافت: "ستقوم علامتنا التجارية هدى بيوتي، بما في ذلك هدى بيوتي وكايالي وويشفول، بالتبرع بمبلغ مليون دولار للمنظمات الإنسانية في غزة".

وتابعت، "هذا فقط بفضلكم تمكنا من تقديم هذا التبرع، لذا أشكركم على دعمكم. معا، يمكننا إحداث تغيير".

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