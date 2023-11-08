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الاحتلال يكشف عن مصير حكم غزة بعد انتهاء العدوان!

الاحتلال يكشف عن مصير حكم غزة بعد انتهاء العدوان!
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن بلاده لا ترغب في فرض إدارة مدنية على غزة.

العالم-فلسطين

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أنه "بمجرد الإطاحة بحماس، فإن إسرائيل تتطلع إلى تسليم مسؤولية حكم غزة إلى تحالف دولي".

وأوضح أنه قد يتم "تسليم مسؤولية غزة إلى تحالف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة، أو إلى القادة السياسيين المحليين في غزة".

وتابع: "لا نريد أن نحكم غزة ولا نريد أن ندير حياتهم. نريد فقط حماية شعبنا".

وأكد كوهين أن "إسرائيل سترفض أي وقف للقتال حتى تفرج حماس عن نحو 240 رهينة احتجزتها هي ونشطاء آخرون في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأردف: "بالنسبة لنا هناك طريقة واحدة فقط للموافقة على هدنة إنسانية، وهي إطلاق سراح الرهائن".

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